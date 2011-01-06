Расчёт электродвигателя. у меня есть такая же почти курсовая только расчётные даннные другие. и чертежи тоже у меня есть все. Надо сделать (доделать) пояснительную
Курсовая по стратегическому менеджменту
Типовое содержание курсовой работы:
Введение.
1 Теоретические основы формирования стратегии.(своя тема)
1.1 Миссия, система целей и стратегия организации.
1.2 Обзор методов обоснования стратегических изменений в области ____________________ (выбрать в соответствии с темой курсовой работы. Например, «интеграции компаний», «кооперации», «управления персоналом», «маркетинга» и т.п.).
1.3. Постановка задач анализа стратегического положения предприятия и разработки стратегических изменений.
2 Анализ стратегического положения предприятия.
2.1. Анализ внешней среды (PEST – анализ).
2.2. Анализ отрасли и построение матрицы GE.
2.3. SWOT – анализ организации.
2.4. Анализ конкурентной позиции организации BCG.
3. Выявленные стратегические проблемы и предложения по стратегическим изменениям.
3.1. Ранжирование стратегических проблем организации.
3.2. Аргументация предлагаемых стратегических идей.
3.3. Обоснование предлагаемых стратегических изменений и уточнение базовой стратегии организации.
3.4. Оценка влияния предлагаемых изменений на конкурентные преимущества организации.
Заключение.
Список используемой литературы.
Приложения.
В приложении 3 приводятся практические рекомендации по применению методов стратегического анализа и моделирования в курсовой работе.
Выбранный исполнитель
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