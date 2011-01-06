Курсовая по стратегическому менеджменту

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Типовое содержание курсовой работы:

Введение.

1 Теоретические основы формирования стратегии.(своя тема)

1.1 Миссия, система целей и стратегия организации.

1.2 Обзор методов обоснования стратегических изменений в области ____________________ (выбрать в соответствии с темой курсовой работы. Например, «интеграции компаний», «кооперации», «управления персоналом», «маркетинга» и т.п.).

1.3. Постановка задач анализа стратегического положения предприятия и разработки стратегических изменений.

2 Анализ стратегического положения предприятия.

2.1. Анализ внешней среды (PEST – анализ).

2.2. Анализ отрасли и построение матрицы GE.

2.3. SWOT – анализ организации.

2.4. Анализ конкурентной позиции организации BCG.

3. Выявленные стратегические проблемы и предложения по стратегическим изменениям.

3.1. Ранжирование стратегических проблем организации.

3.2. Аргументация предлагаемых стратегических идей.

3.3. Обоснование предлагаемых стратегических изменений и уточнение базовой стратегии организации.

3.4. Оценка влияния предлагаемых изменений на конкурентные преимущества организации.

Заключение.

Список используемой литературы.

Приложения.

В приложении 3 приводятся практические рекомендации по применению методов стратегического анализа и моделирования в курсовой работе.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
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vikt-docen
Виктор 
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vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад