Курсовая по стратегическому менеджменту

все подробно во вложении. 2 главу надо написать за 5 дней. третью еще за 5-7 дней. первую главу пришлю исполнителю. вторая и третья главы впринципе тоже есть, но прошлый автор накосячил. так что можно их править, можно писать ...
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Тема: Развитие деятельности малых предприятий с позиций школ стратегического планирования
Требования: (пишем с привязкой к практической деятельности!). Более подробныетребования вышлю кого заинтересует работа.
Жду ваших предложений.
Срок сдачи: 27.10.15
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