Курсовая по сварке трубопроводов и конструкций

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Завершен1 заявка101 просмотр

По заданию.

Объём: 25 стр.

Срок: 6-7 дней.

Указанные в задании чертежи делать не нужно. Нужен только сам расчёт.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

15 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад
$10
7 дней
Работа выполнена в срок и согласно всем требованиям. Спасибо.
Хороший заказчик. Всегда был на связи. Оплатил сразу же после получения работы.

Заявки фрилансеров

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
15 лет назад