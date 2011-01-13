Курсовая по таможенно-тарифному регулированию

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Курсовая по таможенно-тарифному регулированию. Тема "Таможенная стоимость товаров, факторы ее определяющие".

ПЛАН:

1. Сущность, назначение там. стоимости, структура ТС.

2. Стоимость сделки, ее влияние на ТС.

3. Зависимость ТС от базисных условий поставки.

Заключение.

В курсовой:

1 часть - теоретическая

2 - аналитическая

3 - конструктивная

Нормативно-правовая база, закон о там тарифе 93 года

Можно использовать учебник Бондаренко "там-тарифное регулирование ВЭД и тамож. стоимость", также учебник Свинухова...

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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