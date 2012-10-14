Курсовая по ТАУ

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Закрыт1 заявка199 просмотров

Доброго вам времени суток!

Нужно сделать курсовую работу по Теории Автоматического управления.

Задание в прикрепленном файле.

Делается за вечер для знающего человека.

Желательно в пн. вечером получить готовую работу, либо часть (все обговаривается)

Писать или сюда, либо в 107-407-007 icq. (цены-сроки).

13 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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