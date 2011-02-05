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Курсовая по технике финансового анализа
Тема: АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Введение+заключение не более 2-3 страниц
Глава1 (теоритическая часть 5-6 страниц) с внизустраничными сносками на литературу!!!
Глава2 (ПРАКТИКА 15-16 страниц)
Заключение.
Список литературы (10-15 источников, не старше 2006 года)
Срок 10 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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