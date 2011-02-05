Курсовая по технике финансового анализа

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Завершен1 заявка121 просмотр

Тема: АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Введение+заключение не более 2-3 страниц

Глава1 (теоритическая часть 5-6 страниц) с внизустраничными сносками на литературу!!!

Глава2 (ПРАКТИКА 15-16 страниц)

Заключение.

Список литературы (10-15 источников, не старше 2006 года)

Срок 10 дней

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
10 дней
Все как обычно быстро и качественно. Буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад