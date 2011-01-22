Курсовая по теории государства и права-2

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Завершен4 заявки154 просмотра

Тема "Применение аналогии при рассмотрении судом гражданских дел" 30-35 листов

не менее 23 источников, шрифт 14; 1,5 междустрочный интервал.

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14 лет назад
alexh74
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night-wolf
Дмитрий 
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14 лет назад
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night-wolf
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва(-1)
14 лет назад