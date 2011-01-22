Тема дипломной работы (вуз: лингвистический): Гендерные особенности рекламных текстов современного немецкого языка на примере рекламы лекарственных средств) в газетах и журналах. Обьём 50 стр. (две части теоретическая и практическая) ...
Курсовая по теории государства и права-2
Тема "Применение аналогии при рассмотрении судом гражданских дел" 30-35 листов
не менее 23 источников, шрифт 14; 1,5 междустрочный интервал.
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