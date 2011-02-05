Курсовая по теории государства и права

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Завершен3 заявки147 просмотров

Государство и церковь: проблемы взаимодействия и пути приодоления. 20-25 страниц. Внизустраничные сноски. Антиплагиат от 70%. Литература давностью не более 5 лет. Срок четыре дня.

14 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$25
4 дня
Мария выполнила курсовую со всеми требованиями, когда появились дополнительные требования, оперативно доделала работу, после их получения.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад