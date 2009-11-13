Курсовая по "Теория государственного управления"

Необходим реферат по системе образования в России. Название: Университеты в России в первой половине XIX века. Условия работы в прикрепленном документе. PS: ищу ответсвенного фрилансера с перспективой сотрудничества. И еще, просьба писать на почту, указанную в прикрепденном документе