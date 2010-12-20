Подробности в файле Сдавать по частям, сначала теория потом практика. Теория на середину января, практику где-то на конец января (оговаривается).
Курсовая по TГП
Проиcxoждние гocударcтва и пpaвa
по тгп
Объём 15-20 стр, срок сдачи 23 дек 11:00 по мск.
Без плагиата.
Пишите стоимость и сроки.
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