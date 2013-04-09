Курсовая по трудовому праву

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Закрыт4 заявки79 просмотров

Тема: Оспоримые и ничтожные сделки

Требования: объем работы 25–30 стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: задачи, цели, актуальность работы, объект, предмет исследования

Срок сдачи работы: 09.04.2013 до 20.00

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12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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