Курсовая по уголовному праву

ТЕМА-Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Плана нет, нужно согласовать с руководителем

Введение

Глава 1

1.1.

1.2.

............

Глава 2

2.1.

2.2.

2.3.

............

Заключение

Список литературы

Объем 25 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал без автоабзацев, параметры страницы левое- 2,5; правое-1,5;

верхнее -2; нижнее-1,5 см

Ссылки подстрочные с указанием страниц-СТРОГО

Литература 2008-2010 ТОЛЬКО, действующие нормы закона

Список литературы-только те на которые даны ссылки по тексту

ОБЯЗАТЕЛЬНО 3-4 примера из судебной практики, без практики работу не приму

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