Необходимо выполнить курсовую по юриспруденции(практика). Требования стандартные Срок 1 день.
Курсовая по уголовному праву
ТЕМА-Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
Плана нет, нужно согласовать с руководителем
Введение
Глава 1
1.1.
1.2.
............
Глава 2
2.1.
2.2.
2.3.
............
Заключение
Список литературы
Объем 25 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал без автоабзацев, параметры страницы левое- 2,5; правое-1,5;
верхнее -2; нижнее-1,5 см
Ссылки подстрочные с указанием страниц-СТРОГО
Литература 2008-2010 ТОЛЬКО, действующие нормы закона
Список литературы-только те на которые даны ссылки по тексту
ОБЯЗАТЕЛЬНО 3-4 примера из судебной практики, без практики работу не приму
Оформлять по методичке
Оригинальность 88-100% строго!!!!
Срок 7-8 марта
Цена 700 рублей
оплата вебмани или сбербанк на выбор
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Заявки фрилансеров
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