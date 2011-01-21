Курсовая по уголовному праву

Т е м а: КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

план:

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву.

2. Условия правомерности крайней необходимости.

3. Отличие крайней необходимости от других обстоятельств, исключающих преступность деяния.

4. Ответственность за причиненный вред.

Задача

Нигде не работающие Щукин и Карасёв, желая немного подзаработать, пришли на местное кладбище и на 10 могилах сняли с памятников элементы, сделанные из цветных металлов. При этом ими были разбиты 7 мраморных надгробий. Добытый таким образом металл они сдали в пункт приёма металлического лома.

Дайте правовую оценку действиям.

Задание

Объясните в чем отличие таких форм соучастия как: группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация)?

Оригинальность строго не менее 85%, в ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования, объем 25 стр.

Срок: 21.01.2011 до 15.00

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