Курсовая по управленческим решениям

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30 страниц

тема: Coциaльныe пpo6лeMы pa3вития Myниципaльнoгo o6pa3oвaния и пyти иx peшeния нa пpиMepe Фeдepaльнoгo oкpyгa

план есть(можно поменять,если требуется)

в приложении

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
10 дней
Сергей написал работу раньше обозначенного срока. Работа качественная, я доволен сотрудничеством. Спасибо, Сергей!
Серьезный, грамотный работодатель. Было приятно работать. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад