Курсовая по управлению персоналом

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Закрыт8 заявок130 просмотров

магистратура, факультет управления фирмы, курсовая по теме "Управление персоналом"SWOT анализ необходим, методичка есть

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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