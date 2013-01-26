Курсовая по юриспрюденции

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дисциплина:правоохранительная деятельность в ОВД, тема:Проблема переноса зарубежного опыта ОРД в отечественную правовую систему,срок до 27 января вечер край, объём 20 стр.

Антиплагиат: 70 %

11 лет назад
Zachli
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад