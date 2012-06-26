Построить блок-схему алгоритмов обработки данных по паспорту сообщений Срок – среда
Курсовая по зарубежной филологии
Тема: Фразеологизм как отражение национального мировидения и культурно-языковых контактов на материале английского и русского языков
Объем работы (стр): 35
срок 27 июня
Введение
1. теоретическая часть ( фразеология)
2. практическая часть
список использованной литературы
приложение
тексты можно выбрать любые: худ., СМИ и тд
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