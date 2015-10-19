Курсовая по землепользованию

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Предмет: Землеустроительное проектирование

Курсовая

Методичка и пример курсовой есть

Объем 30-35 стр + чертеж А1

Срок: 3 дня

8 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад