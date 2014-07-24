Здравствуйте, необходимо: Написать небольшое, грамотное, Техническое Задание к сайту, которое будет прикреплено к договору. В приложении два файла: 1.Уже имеющееся техническое задание по схожему проекту, можно, кое что оттуда использовать 2.Инструкция для ...
Курсовая по журналистике
Журналистика, тема : "Электронные СМИ региона и спорт" .на примере в Якутии
Обьем 30 страниц
Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru ,
Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как сфера развития общества в тематике СМИ региона 2) виды спорта в электронном региональном СМИ.
Тематики : журналистские материалы как о общественном явлении. Спорт как зрелище . Спорт как бизнес индустрия. Спорт как образ жизни. Спорт как элемент зож.
И нужно доказать то , что региональное сми ближе якутскому народу , нежели федеральное сми
И популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее
Антиплагиат 65-70
Сдача по частям! План и введение, первая глава, вторая глава и т.д.
Заявки фрилансеров
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