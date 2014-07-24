Курсовая по журналистике

Журналистика, тема : "Электронные СМИ региона и спорт" .на примере в Якутии

Обьем 30 страниц

Можно взять информацию о якутском спорте в ykt.ru ,

Должен состоять из двух частей работа : 1) спорт как сфера развития общества в тематике СМИ региона 2) виды спорта в электронном региональном СМИ.

Тематики : журналистские материалы как о общественном явлении. Спорт как зрелище . Спорт как бизнес индустрия. Спорт как образ жизни. Спорт как элемент зож.

И нужно доказать то , что региональное сми ближе якутскому народу , нежели федеральное сми

И популяризация спорта в электронной сми гораздо актуальнее

Антиплагиат 65-70

Сдача по частям! План и введение, первая глава, вторая глава и т.д.