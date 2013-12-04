диплом, Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния 6лaгoycтpoйcтвoM и o3eлeнeниeм тeppитopии 80 страниц план есть, утвержден сдавать по главам. срок, стоимость?
Курсовая право
Виконавчий процес - курсова робота, тема: "Пiдстави виконавчого провадження та виконавчi документи".
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