Курсовая право

Нужны 2 курсовые на разные темы Объём работ 25-30 л. каждая Темы любые из методички Методичка ЗДЕСЬ: http://files.mail.ru/48C147ED29324F0CABF1B86AB43CDDB2 Можно взять только одну работу, тогда 2ю я оформлю другим заказом. ...