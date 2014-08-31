Курсовая: Предпринимательское право.

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций.

Объем: 26-28 стр.

Требования: не менее 30 источников, литература не старше 2009 года, ссылки на источник внизу страницы минимум две главы- первая о самом вопросе, вторая глава о проблеме связанной с вопросом.

Цена: 1000р.

Срок: 5-6 дней.

Уникальность: 65% по антиплагиату.

Ждем ваших заявок.