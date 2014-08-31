Курсовая: Предпринимательское право.

$27
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Завершен5 заявок139 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций.

Объем: 26-28 стр.

Требования: не менее 30 источников, литература не старше 2009 года, ссылки на источник внизу страницы минимум две главы- первая о самом вопросе, вторая глава о проблеме связанной с вопросом.

Цена: 1000р.

Срок: 5-6 дней.

Уникальность: 65% по антиплагиату.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$27
6 дней
Здравствуйте. Наталья справилась хорошо с заказом. Рекомендую.
Сотрудничеством довольна на 100%, рекомендую Дмитрия как надежного заказчика.

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Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад