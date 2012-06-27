Курсовая Прикладная информатика в экономике

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Закрыт3 заявки130 просмотров

Дисциплина Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий

Тема Разработка учебного варианта пакета прикладных программ по задаче "Автоматизация формирования учебных планов"

объем 30-40 стр.

срок 4 июля

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров