Курсовая - Прикладные математические пакеты

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Здравствуйте!

Требуется выполнить курсовую на тему Тема работы

«Математическое моделирование физического процесса с использованием системы Mathematica»

Срок работы 5 дней.

11 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров