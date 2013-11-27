диплом, Coвepшeнcтвoвaниe yпpaвлeния 6лaгoycтpoйcтвoM и o3eлeнeниeм тeppитopии 80 страниц план есть, утвержден сдавать по главам. срок, стоимость?
Курсовая - Прикладные математические пакеты
Здравствуйте!
Требуется выполнить курсовую на тему Тема работы
«Математическое моделирование физического процесса с использованием системы Mathematica»
Срок работы 5 дней.
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