Курсовая - Проектирование электрических станций

Курсовая работа

Предмет: Проектирование электрических станций

Тема: Проектировние КЭС мощностью 3220 МВт

Количество страниц: 40-70

ВУЗ: Ивановский Государственный энергетический университет

Нужно спроектировать аналог Рязанской ГРЭС, турбины, генераторы, распредустройства и др. оборудование в задании полностью совпадают с оборудованием Рязанской ГРЭС.

В архиве прилагается:

- главная схема электрических соединений Рязанской ГРЭС

- схема собств. нужд

- электродвигатели и трансформаторы - параметры и тип оборудования

- значения мощности (токов) КЗ на шинах высокого и среднего напряжения (ОРУ 220, ОРУ 500)

- ген. план - схема расположения объектов

- параметры грунта

- планы по модернизации.

Так же в архиве прилагается пара "костылей" по проектированию станций ИГЭУ (дипломы). Они не похожи , но возможно в них есть примеры расчетов отдельных генераторов.

Во вложении задание. Архив по ссылке http://webfile.ru/file/a33e8e702d36a74c1128f920b6f49492 73 МБ.

Срок выполнения - 20 декабря.

Задание на работу приложено