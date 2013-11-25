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Курсовая - Проектирование электрических станций
Курсовая работа
Предмет: Проектирование электрических станций
Тема: Проектировние КЭС мощностью 3220 МВт
Количество страниц: 40-70
ВУЗ: Ивановский Государственный энергетический университет
Нужно спроектировать аналог Рязанской ГРЭС, турбины, генераторы, распредустройства и др. оборудование в задании полностью совпадают с оборудованием Рязанской ГРЭС.
В архиве прилагается:
- главная схема электрических соединений Рязанской ГРЭС
- схема собств. нужд
- электродвигатели и трансформаторы - параметры и тип оборудования
- значения мощности (токов) КЗ на шинах высокого и среднего напряжения (ОРУ 220, ОРУ 500)
- ген. план - схема расположения объектов
- параметры грунта
- планы по модернизации.
Так же в архиве прилагается пара "костылей" по проектированию станций ИГЭУ (дипломы). Они не похожи , но возможно в них есть примеры расчетов отдельных генераторов.
Во вложении задание. Архив по ссылке http://webfile.ru/file/a33e8e702d36a74c1128f920b6f49492 73 МБ.
Срок выполнения - 20 декабря.
Задание на работу приложено
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