Курсовая Программирование

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Тема работы: Написание программ в Turbo Pascal

Тип учебного заведения: Технологический институт ВТУ

Предмет: Программирование на языке высокого уровня

Дополнительные требования к работе:

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Блок-схемы, оформленные согласно ГОСТ 19.701-90.

Обратить особое внимание на описание блок-схем!!!!!!

программы на Паскале нужны

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Срок выполнения: как можно быстрее.

методичку вышлю на почту

14 лет назад
vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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