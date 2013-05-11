Курсовая - психология и педагогика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки131 просмотр

Вид работы: Курсовая

Предмет: психология и педагогика

Тема работы: Пcиxoлoго-пeдaгoгичecкая opгaнизация нapoдных игp у стapшего дoшкoльнoго возpacта (пoдвижные игpы)

Количество страниц: 40

Срoк сдачи: 11-05-2013

план прикреплен

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров