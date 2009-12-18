Курсовая работа

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Техническое задание:

Реализовать программу трехмерной визуализации знака французкого ордена Почетного Легиона. Конечное изображение должно предусматривать возможность его вращения для полной демонстрации внешнего вида изображаемого объекта. Срок выполнения до 16 декабря.

14 лет назад
kastl
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
4 дня
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