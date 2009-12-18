Курсовая работа

Курсовой работа (Теория организации) по менеджменту Тема: Общие свойства организации как объекта управления Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.12-14. Список литературы не менее 25 источников. Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен. Обязательно:1.В введении ...
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Техническое задание:
Реализовать программу трехмерной визуализации знака французкого ордена Почетного Легиона. Конечное изображение должно предусматривать возможность его вращения для полной демонстрации внешнего вида изображаемого объекта. Срок выполнения до 16 декабря.
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