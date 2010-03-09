10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Курсовая работа
Необходима курсовая работа.
Тема: Використання відео і аудіоматеріалів в шкільній практиці вивчення іноземної мови. (англійської).
40 страниц, 14 Times, междустрочный 1.5.
2 части - теоретическая и практическая.
Более детально при личной переписке.
Хотелось бы видеть примерную стоимость.
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