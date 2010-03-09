Курсовая работа

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Необходима курсовая работа.

Тема: Використання відео і аудіоматеріалів в шкільній практиці вивчення іноземної мови. (англійської).

40 страниц, 14 Times, междустрочный 1.5.

2 части - теоретическая и практическая.

Более детально при личной переписке.

Хотелось бы видеть примерную стоимость.

15 лет назад
Formica
Анна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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