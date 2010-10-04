Курсовая работа!

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Тема: Мероприятия по повышению конкурентоспособности туристского предприятия на основе франчайзинга.

Требования: объем: 50-55стр, оригинальность строго не менее 85%, в работе сноски в низу страниц.

Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа!!!!

Срок выполнения: 17.09.2010

жду предложений по цене!!!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Serafima
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$55
7 дней
Лидия отличный исполнитель. Работа была выполнена на высоком профессиональном уровне точно в срок согласно всем требованиям. Всем рекомендую как ответственного исполнителя!!!!