Предмет: Литература Тема или краткое описание работы: Тeма снa в прoизведениях Кaфки "прeвращение" и Кaмю "пoсторонний" Количество страниц: 10 и более Срoк сдачи: 12.09.2010 Вид работы: Курсовая Дополнительные требования: Не должно быть никакого плагиата, строго проверяется. Строго следовать заданной теме.
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Тема: Мероприятия по повышению конкурентоспособности туристского предприятия на основе франчайзинга.
Требования: объем: 50-55стр, оригинальность строго не менее 85%, в работе сноски в низу страниц.
Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа!!!!
Срок выполнения: 17.09.2010
жду предложений по цене!!!!!
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