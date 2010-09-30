Курсовая работа

Тема курсовой работы: Проект гидроманипулятора трактора ТБ-1 с телескопической рукоятью. Ход рукояти 1,5 м. Средний объем хлыста 0,25м3. Удлинитель двойной. Есть образец. В образце расчет с одинарной рукоятью, а нужно сделать с двойным удлинителем. Образец пришлю.