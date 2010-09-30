Дисциплина "Теплотехника", срок 03-04.10. 15-20 стр. Прошу указать цену и сроки в тендере.
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Специализация " Управление внешнеэкономической деятельностью"
Курсовая работа на тему: Определение инвестиционных возможностей фирмы
Требования: объем 25-30стр, оригинальность не менее 85%, обязательно сноски, в ведении: задачи, актуальность, цели, объект, предмет исследования.
Срок выполнения: 30.09.2010
жду предложений по цене!!!!
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