Курсовая работа

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Специализация " Управление внешнеэкономической деятельностью"

Курсовая работа на тему: Определение инвестиционных возможностей фирмы

Требования: объем 25-30стр, оригинальность не менее 85%, обязательно сноски, в ведении: задачи, актуальность, цели, объект, предмет исследования.

Срок выполнения: 30.09.2010

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13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kjyljy
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$30
7 дней