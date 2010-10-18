Тема: тревожности и характер взаимодействия детей дошкольного возраста

Требования: Имеется практически вся готовая курсовая работа. Т.е. готова полностью теоретическая часть и готова но не до конца экспериментальная часть. Необходимо доработать экспериментальную часть и соединить теоретическую + экспериментальную и написать вывод. В итого должна получится готовая курсовая работа.

Все что нужно доработать вышлю!!!

Срок выполнения: 08.10.2010

Жду предложений по цене!!!!