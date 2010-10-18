Курсовая работа!

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок264 просмотра
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Тема: тревожности и характер взаимодействия детей дошкольного возраста

Требования: Имеется практически вся готовая курсовая работа. Т.е. готова полностью теоретическая часть и готова но не до конца экспериментальная часть. Необходимо доработать экспериментальную часть и соединить теоретическую + экспериментальную и написать вывод. В итого должна получится готовая курсовая работа.

Все что нужно доработать вышлю!!!

Срок выполнения: 08.10.2010

Жду предложений по цене!!!!

13 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
sea-80
Елена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
23 отзыва
13 лет назад
$28
3 дня
Работа выполнена очень качественно, согласно всем требованиям. Оригинальность работы очень высокая. Благодарю за профессиональный подход. Всем рекомендую Елену!!!!
Очень приятно работать с таким заказчиком: четкое задание, постоянно на связи, своевременная оплата и приятное общение. Всем советую работать с таким заказчиком!!!
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