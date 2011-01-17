Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок188 просмотров

Необходимо написать практическую часть к курсовой работе по бюджетной системе.

Объем курсовой не должен превышать 35л.

Практику(и Приложения) необходимо делать строго по методичке.

Теоретическая часть курсовой работы и методичка находятся в прикрепленном файле.

Срок на работу - до 17.01.11

Работаю без предоплаты!! Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями.

Заявку на выполнение работы отправляйте на эл. адрес [email protected] В ближайшее время выберу исполнителя проекта.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров