Тема курсового проекта: «Разработка финансовой стратегии предприятия» (на примере конкретного предприятия , находящегося на территории Красноярского края и за его пределами).
Курсовая работа
Необходимо написать практическую часть к курсовой работе по бюджетной системе.
Объем курсовой не должен превышать 35л.
Практику(и Приложения) необходимо делать строго по методичке.
Теоретическая часть курсовой работы и методичка находятся в прикрепленном файле.
Срок на работу - до 17.01.11
Работаю без предоплаты!! Оплата через Веб Мани или ЯД по факту или частями.
Заявку на выполнение работы отправляйте на эл. адрес [email protected] В ближайшее время выберу исполнителя проекта.
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