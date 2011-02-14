Курсовая работа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки191 просмотр

Курсовой проект по Разработке управленческих решений

тема: Разработка управленческого решения при управлении персоналом на примере ООО "НэтБайНэт Холдинг"

Объем: 30 л.

Оплата работы после написания.

14 лет назад
D-Natali
Наталья 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Работа сдана на отлично. Написана качественно и вовремя. Спасибо.
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад