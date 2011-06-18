Курсовая работа

Необходим реферат на тему "Способы фиксации свиней, мелких жвачных, плотоядных и птиц". ;Предмет "Оперативная хирургия". Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина. ;Объем - 20 страниц, чтобы было указано не менее 5-ти источников литературы. Сроки - ...