Курсовая работа

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Закрыт6 заявок149 просмотров

Дата 2011-10-21

Курсовая работа

Тема: Виды и развитие информационных систем в современных производственно-хозяйственных системах

20 стр

14 лет назад
gotodo
Горин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров