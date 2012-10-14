Курсовая работа

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Завершен7 заявок153 просмотра

Здравствуйте! Прошу сделать курсовую работу по дисциплине "Разработка управленческих решений".

Примерный план КР:

1. Оглавление,

2. Введение,

3. Теоретическая часть( 1-2 главы),

4. Практическая часть( желательно на примере г. Пикалёво),

5. Заключение,

6. Список литературы,

7. Приложение( по своему усмотрению).

Объём страниц 40-50 страниц.

Кол-во литературных источников не менее 15.

Обязательно ссылки.

Высылаю вам перечень тем. Прошу выбрать одну из них на своё усмотрение и мне сегодня сообщить выбранную тему, а также стоимость услуги.

Работу не обходимо сделать в течение 2 недель

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
10 дней
Спасибо за оперативную помощь. Вы всегда выручаете!
Рекомендую Ксению как грамотного и компетентного заказчика, работать с которым всегда приятно и комфортно!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад