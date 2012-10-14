Нужна курсовая работа по экономической теории на тему "Бюджетная система РФ". Требования: не менее 25 стр., литература не позднее 2006 года - не менее 15 источников, наличие периодики в списке литературы. ...
Курсовая работа
Здравствуйте! Прошу сделать курсовую работу по дисциплине "Разработка управленческих решений".
Примерный план КР:
1. Оглавление,
2. Введение,
3. Теоретическая часть( 1-2 главы),
4. Практическая часть( желательно на примере г. Пикалёво),
5. Заключение,
6. Список литературы,
7. Приложение( по своему усмотрению).
Объём страниц 40-50 страниц.
Кол-во литературных источников не менее 15.
Обязательно ссылки.
Высылаю вам перечень тем. Прошу выбрать одну из них на своё усмотрение и мне сегодня сообщить выбранную тему, а также стоимость услуги.
Работу не обходимо сделать в течение 2 недель
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