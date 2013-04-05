Курсовая работа

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Тема: Эксплуатация объектов предприятия по нефтепродуктообеспечению потребителей г. Златоуста.

Структура работы во вложении. Пункт 4 (гидравлический расчет) выполняется по методичке (во вложении, данные для расчета будут)

Разработать до конца график ( есть черновой вариант во вложении).

12 лет назад
avtorll
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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