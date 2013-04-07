Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки137 просмотров

Тема:Разработка технологии возделывания льна долгунца высокой урожайности с хорошим качеством продукции

Требования стандартные.

обьем:не менее 50

шрифт:14,1.5

источники:не менее 10

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров