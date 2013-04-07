Курсовая работа

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Закрыт3 заявки243 просмотра

Тема:Системы навозоудаления и утилизации навоза в скотоводстве.

теория и практика

требования:стандартные требования.стандартное оформление, в конце работы дата ( на списке литературы)

обьем:не менее 50

шрифт:14,1.5

литература:не менее 10

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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