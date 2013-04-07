Курсовая работа

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Тема:Послеуборочная обработка, хранение и реализация зерновых культур ( семейного, продовольственного и кормового назначения)

теория и практика

требования в эл. Виде.

обьем:не менее 50

шрифт:14,1.5

источники:не менее 10

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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