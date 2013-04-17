Курсовая работа

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Закрыт1 заявка110 просмотров

тема: проектирование условий труда в современной организации

предмет: основы управления персоналом

методические указания прикрепил.

12 лет назад
vvinss
Равшан 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-2)

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