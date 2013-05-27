Курсовая работа

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Необходимо написать курсовую работу на тему "Создание интернет-магазина по реализации компьютерной техники".

Объем работы 35-40 страниц.

Сам магазин сделан, его адрес: http://robotcomp.ru/

Его и надо описать.

Содержание:

1. Анализ потребностей в функционале разрабатываемого интернет-магазина.

2. Разработка проекта создания интернет – магазина

3. Разработка структуры базы данных

4. Разработка элементов интерфейса магазина

5. Разработка макетов печатных форм

6. Разработка программного кода интернет – магазина

Но можно незначительно менять.

Титульный лист, содержание и тд не надо.

Срок выполнения 5 дней.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$70
5 дней
Как всегда отличная работа! Спасибо!
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад