Уважаемые фрилансеры, Есть заказ на написание отчетов по практике по юридическим специальностям. Темы: 1.Семейн0е прав0 как сам0стоятельная 0трасль р0ссийск0г0 права. 2.Прав0в0е регулир0вание страх0вания в РФ. В приложении методические рекомендации. Интересует возможность выполнения, цена, сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
курсовая работа по дисциплине «Информационные технологии управления персоналом».
тема: Нормативно-методическое обеспечение информационных технологий управления персоналом.
объем: 40 стр. антиплагиат: от 70 %
срок: неделя
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать 4 раздел к дипломной работе по охране труда. Есть методичка. Данные для анализа есть. Предпочтения отдаются авторам из Украины (на укр. языке). срок 5 дней! По оплате все четко и вовремя.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема любая из списка объем 30 страниц Анти 75% Срок 19.09 Поля 3,1,2,2 Литру не старше 2008,не менее 15 источников Ссылки на каждой странице Введение и заключение по 1,5-2 стр. Во введении актуальность,предмет,объект,цели,задачи и т.д. В заключении выводы 2 главы по 2 параграфаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать диплом по праву РФ, Московский Государственный Индустриальный Университет. Жду ваших предложений. Срок написания до декабря 2013 года.Закрыт10 лет назад
- $36
Нужна курсовая тема Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ) 25-30с. 1. Анализ соотношения прибыли, затрат и объема продаж (CVP-анализ) 2. Практическое задание Указания к выполнению курсовой работы В течение семестра ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется написание реферата на тему "Производство по огранке полудрагоценных камней". Объем 3-5 страниц 14 пт Times в MS Word-е. Ориентировочный план реферата: Вступление 1. Закупка сырья (неограненные камни - сапфир, гранат, изумруд, топаз, аметист и др., страны-поставщики, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Курсовые проекты. Задания прикреплены. Газоснабжение - вариант 1 Теплоснабжение - вариант 2. Стоимость и сроки за каждый проект?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $36
Тема контроль затрат. 25-30с. Содержание 1. Контроль затрат 2. Практическое задание СРОКИ работа нужна 17.09.2013 Указания к выполнению курсовой работы В течение семестра студенты по учебному плану выполняют курсовую работу. Для того, чтобы курсовая работа была зачтена, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $31
1-я практика -учебная(ознакомительная) - 4 недели-(рабочих)-знакомство с предприятием; 1.характеристика - отзыв по итогам прохождения практики. 2. Отчет - объемом 1 лист А4. 12 шрифтом 3. дневник по практике по дням - там буквально по 2-3 предложения на 1 ...Завершен10 лет назад
- $165
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Технико-экономическое обоснование предложений по улучшению работы предприятий городского хозяйства на примере МУП «ДРСУ» г. Челябинска. Объем: 80 стр. Срок: 7-9 дней. Цена 5000р. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. От клиента: Шрифт: Times New Roman; размер ...Завершен10 лет назад