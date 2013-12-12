Курсовая работа

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Закрыт1 заявка107 просмотров

тема. "Методика преподавания русской литературы в 11 классе. Лирика Пастернака"

То есть, как грамотно провести урок литературы в 11 классе по теме "лирика Пастернака"

обьем: 25-30

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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