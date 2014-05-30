Курсовая работа

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Курсовая работа. Тема:использовании социальных сетей и других ресурсов сети Интернет в работе судебных приставов-исполнителей.

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10 лет назад
still1753
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$45
10 дней
Работа выполнена на отлично!!!!! Рекомендую данного исполнителя
Спасибо за работу, Алексей. Всем рекомендую!!
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