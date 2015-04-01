Предмет, дисциплина: История Тема работы: Личность С. П. Дягилева в историографии Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 20-30 Срок выполнения: 5 преля ...
Курсовая работа
необходимо написать курсовую работу по теме: Разработка и внедрение частного анимационного мероприятия .
В курсовой писать две главы. Первая теория, вторая аналитическая. необходимо проанализировать анимационные мероприятия в сфере туризма или гостиничная анимация. Можно и то и другое))
Обхем 25-30 стр. Оригинальность не менее 80% Срок 5 апреля. Стоит 1500 руб
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
требования во вложении сумму пишите в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
отчет по практике 25 стр. на 12.04 диплом 70+литра и приложения (по главам до 15.05) план согласован, можно уточнять речь на защиту АП 77% сумму пишите ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
80 стр+литра и приложения АП 80% сдача по главам диплом+доклад сумма обсуждается в рубляхЗакрыт10 лет назад
75+литра и приложения АП 80% 15 апреля предзащита нужна 1 глава с выводами и введение само исследование будет реальное,предоставим защита 15 мая диплом ...Закрыт10 лет назад
60 страниц +приложения АП 83% сдача по главам до 28 апреля диплом+доклад указывайте сумму в рубляхЗакрыт10 лет назад
диплом+доклад Объем работы 60 страниц+список литературы и приложения АП 80% план требует согласования сдача по главам срок 30 дней+ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема: "Особенности планирования коммерческой деятельности в современных условиях" Объем: 75 л Срок сдачи 1 и 2 глав - до 10 апреля, 3 глава - до 20 апреля. Есть примерный план. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна курсовая, в которой требуется рассчитать механический редуктор, предназначенный для передачи крутящего момента от электропривода к исполнительному механизму. Объем: 30-40 стр Times New Roman 14, Полуторный Детали к курсовой ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужна курсовая, в которой должна быть решена задача с исходными данными. Все формулы к решению в методичке. Тема "Произвести расчет асинхронного электродвигателя на базе серии 4А" Задание 1. Произвести расчет конструктивных ...Закрыт10 лет назад