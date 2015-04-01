Курсовая работа

необходимо написать курсовую работу по теме: Разработка и внедрение частного анимационного мероприятия .

В курсовой писать две главы. Первая теория, вторая аналитическая. необходимо проанализировать анимационные мероприятия в сфере туризма или гостиничная анимация. Можно и то и другое))

Обхем 25-30 стр. Оригинальность не менее 80% Срок 5 апреля. Стоит 1500 руб