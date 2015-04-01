Курсовая работа

$25
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Закрыт2 заявки130 просмотров

необходимо написать курсовую работу по теме: Разработка и внедрение частного анимационного мероприятия .

В курсовой писать две главы. Первая теория, вторая аналитическая. необходимо проанализировать анимационные мероприятия в сфере туризма или гостиничная анимация. Можно и то и другое))

Обхем 25-30 стр. Оригинальность не менее 80% Срок 5 апреля. Стоит 1500 руб

10 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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