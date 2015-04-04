Курсовая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка104 просмотра

Дисциплина: Международное частное право

Тема: Национальное коллизионное регулирование внедоговорных обязательств

Кол-во страниц: 22-25

Оригинальность: 70%

Срок: 04.04.2015

Дополнительно:

первая глава работы – понятие трансграничных внедоговорных обязательств

вторая глава – анализ и применение Регламента Рим – 2 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 864/2007 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА

от 11 июля 2007 г.

о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам («Рим II»)

Использование работ Богуславского, учесть последние изменения в Гружданском Кодексе РФ касающихся внедоговорных обязательств

22 страницы без библиографии. 25 стр общий объем курсовой работы

10 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров