Курсовая работа

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Курсовая

Описание: Пятиканальное реле времени на микросхеме Atiny 2313A

Технические данные: Для подключения бытовой техники до 999 минут

10 лет назад
Diplomki
Артём 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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