Тип работы:Дипломная работа Тема:« Брендинг в сфере туризма: эффективные модели и практики (на примере гостиницы Holiday Inn Moscow Lesnaya)» Требования к работе: Нужна только практическая часть Есть план Введение ...
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водопроводная сеть , курсовая работа, вариант 8
1. МЕТОДИЧКА В ПДФ
2. ЧЕРТЕЖ - НЕ ЗАКОНЧЕН. МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СВОИМ
3. ЧУЖОЙ КУРСОВИК (ДРУГОЙ ВАРИАНТ) - КАК ОБРАЗЕЦ
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