Курсовая работа

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Предмет: Тепло- и массообменное оборудование предприятий.

Тема: Центральный тепловой пункт предприятия

требование в эл виде.

отправляю задание , параметры для выполнения выделены красным.

В файле ТМО_ОБОР. указаны требования.

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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