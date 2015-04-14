Курсовая работа

от клиентки: Тема: Совершенствование очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ООО Газпром добыча Ноябрьск , 30.04.2015. Имеется информация о предприятии, документы, показания и паспорта очистных сооружений. В дипломной работе рассматриваю два очистных сооружения,имею почти полную информацию о ...