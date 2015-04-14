Компании требуются авторы студенческих работ по различным дисциплинам Основные требования: - опыт написания работ, - высшее образование, - умение быстро работать с большим объемом информации, - ...
Курсовая работа
Предмет: Тепло- и массообменное оборудование предприятий.
Тема: Центральный тепловой пункт предприятия
требование в эл виде.
отправляю задание , параметры для выполнения выделены красным.
В файле ТМО_ОБОР. указаны требования.
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